الصحة البحرينية: تعافى 163 حالة من كورونا.. ورصد 52 إصابة جديدة

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها فى «تويتر» عن تعافى 163 حالة إضافية من فيروس كورونا «COVID-19» وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بحسب صحيفة الأيام البحرينية .

وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 39 حالة لعمالة وافدة، و 13 حالة لمخالطين لحالات قائمة، حيث تم إجراء 3000 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 4293 حالة، و25 حالة تتلقى العلاج، منها 9 حالات فى العناية، و4284 مستقرة.

فيما بلغ العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى مملكة البحرين 4916 حالة بعد الاعلان عن تعافى 163 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وبلغ اجمالى الاصابات المسجلة فى البحرين حتى الآن 9223 حالة، بينها 14 حالة وفاة.