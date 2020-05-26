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الصحة: استمرار عمل الخط الساخن 105 للرد على استفسارات كورونا طوال أيام العيد

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:00 ص
الصحة: استمرار عمل الخط الساخن 105 للرد على استفسارات كورونا طوال أيام العيد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تتلقى وزارة الصحة والسكان استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا عبر الخط الساخن 105 على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك بهدف توعية المواطنين ورفع الوعي لديهم، في إطار خطط الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.
 
الاستفسارات التي يتلقاها الخط الساخن 105 تتعلق بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وأعراضه ومضاعفاته، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الشعور بأعراض، والفرق بين أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، وكيفية انتقال المرض من شخص مصاب بالفيروس إلى شخص آخر، وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس. 
 
ويوجد رسالة صوتية مسجلة على الخط الساخن بها جميع الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الشخص وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا مجموعة من التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي فى حالة قدوم الشخص من الخارج أو مخالط لحالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا.
 
ويشار إلى أنه تم تزويد عدد المقاعد الخاصة بالخط الساخن "105" من 30 مقعدًا إلى 300 مقعد لاستيعاب كافة الاتصالات، مضيفَا أنه تم تخصيص خطين باللغة الإنجليزية لتلقي استفسارات الأجانب المتواجدين داخل البلاد، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي جميع الاستفسارات بالمجان.
 

كورونا

الخط الساخن

فيروس كورونا

وزارة الصحة

اخبار مصرية

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