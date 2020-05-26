السلطات الروسية: وفاة 73 مصابا بفيروس كورونا فى موسكو

ماجد تمراز

كشف مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا، عن وفاة 73 مصابا بالفيروس في موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 2183 حالة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أنه تم تجاوز ذروة فيروس كورونا في روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين سفير روسيا لدى سوريا ألكسندر يفيموف مبعوثا خاصاً لرئيس الدولة الروسية لشؤون تطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.

وذكر بيان للكرملين، أن المرسوم الرئاسى نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للرئاسة الروسية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الرئاسة الروسية أعلنت الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقرار سوق الهيدروكربونات العالمية، بجانب سبل التعاون واستقرار سوق النفط العالمية.