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السعودية: فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:26 م
السعودية: فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق مكة المكرمة
وكالات

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ابلممكلة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميمين فيما يخص رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة -ما عدا مدينة مكة المكرمة وذلك على النحو التالي:

وفقا لما أورده موقع صحيفة عكاظ السعودية، أولاً:

1/ فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.

2/ الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

3/ فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

4/ رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.

5/ إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ.

6/ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

7/ إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

8/ عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.

9/ إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ثانياً- في ما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية بما يلي:

1/إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

2/ أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.

3/ فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة.

4/ ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

ثالثا- وجه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات، وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.

وأوصت وزارة الشؤون الإسلامية بالالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية تمثلت في: غسل اليدين جيدا أو استعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، أداء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في المنازل، القراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، إحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، عدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 عاماً، لبس الكمامة القماشية، الوضوء في المنزل، تجنب المصافحة، عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.


السعوديه

مكه

حكومه السعوديه

كورونا

مساجد السعوديه

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