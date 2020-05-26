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السعودية تقرر رفع تعليق السفر والرحلات الجوية الداخلية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:47 ص
السعودية تقرر رفع تعليق السفر والرحلات الجوية الداخلية الملك سلمان
وكالات

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صرح  مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه تم  تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة ابتداءً من يوم الخميس المقبل حتى نهاية يوم السبت.

 

وذكرت وكالة السعودية "واس"، القرارات التى اتخذتها وزارة الداخلية السعودية، منها ، رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

 

وأيضا، رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

 


الملك سلمان

السعوديه

وزاره الداخليه السعوديه

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