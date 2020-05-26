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الزراعة: التسوية بالليزر والاستعانة بالمصاطب والأصناف الجديدة لتوفير المياه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:00 ص
الزراعة: التسوية بالليزر والاستعانة بالمصاطب والأصناف الجديدة لتوفير المياه السيد القصير وزير الزراعة
كتب عز النوبى

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تتابع  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ خطتها فى ترشيد استهلاك المياه بمختلف المحافظات، من خلال اعتمادها على أسلوب تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب، واستنباط أصناف جديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه وعالية الإنتاجية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة.
 
 قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين  الأراضي بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن الجهاز يواصل  تنفيذ خطة  ترشيد استهلاك  المياه من خلال  مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والذى تم تنفيذه فى الموسم الشتوى 2019/2020 على محصول القمح.
 
وأكد سعيد حماد، أن الزراعة على مصاطب تعمل على تقليل المساحة المروية ومن ثم تقليل الاستهلاك المائى من خلال تقليل الفقد بالبخر من سطح التربة، أما التسوية بالليزر تعمل على تقليل زمن الرى وعليه فقد تناقصت كمية المياه المضافة فى الحقول الإرشادية المطبق بها الممارسات بالمقارنة بالممارسات التقليدية للمزارع العادي، وجارى عمل حسابات باقي المحافظات للوقوف على المتوسط العام على مستوى محافظات العمل بالمشروع وقد تساهم  الأنشطة الارشادية  والدورات التدريبية في تحقيق تلك الانجازات.
 
وكان  تقرير  رئيس جهاز تحسين الاراضى، أكد  أن خطة ترشيد استهلاك المياه تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج، موضحا أن تجربة ترشيد استهلاك المياه مطبقة حاليا فى عدد (10) محافظات تتمثل فى البحيرة ، الغربية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج  والأقصر.
 
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أنه  جارى العمل بالمشروع في محصول الأرز والذرة بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – بور سعيد) وذلك باستخدام طرق زراعة وأصناف موفرة للمياه وذلك في إطار العمل على الاستمرار في توفير المياه ورفع إنتاجية تلك المحاصيل لمجابهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي.
 
 

تحسين الاراضى

زراعة المصاطب

تسوية الاراضى

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