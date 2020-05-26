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الداخلية: نتعامل بحسم مع المخالفين لإيقاف تراخيص البناء لحين توفر الاشتراطات

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:12 م
الداخلية: نتعامل بحسم مع المخالفين لإيقاف تراخيص البناء لحين توفر الاشتراطات بناء عقارات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أكدت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل الحاسم مع المخالفين لقرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

 

 


جراجات

إيقاف تراخيص البناء

وزارة الداخلية

التنمية المحلية

اخبار الداخلية

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