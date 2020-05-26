اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:51 م
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الحياة فى زمن كورونا.. شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين..صور

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:50 م
الحياة فى زمن كورونا.. شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين..صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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خلت شواطىء القرى السياحية غرب الإسكندرية، من المواطنين فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
 
كما اقتصر تواجد المواطنين فى القرى السياحية على ملاك الشاليهات والفيلات داخل القرى السياحية ومنه المستأجرين، كما يشترط دخولهم بتواجدكم داخل أملاكهم وعدم التواجد فى تجمعات.
 
كما يقوم الأمن الخاص بالقرى السياحية لتعقيم السيارات قبل دخولها وقياس درجات حرارة الرواد قيل دخولهم وفى وجود حالات اشتباه يحظر دخولها ،كما يقوم عدد من رواد القرى السياحية بممارسة هواية الصيد صباحا حتى الساعة الرابعة.
 
 
 
 

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اتخاذ عدة اجراءات خاصة بعيد الفطر المبارك لمنع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمني المكثف بطرق الكورونيش.

 

نشرت الجريدة الرسمية قرارات  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (12)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (12)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (13)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (13)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (14)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (14)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (15)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (15)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (16)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (16)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (1)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (1)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (2)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (2)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (3)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (3)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (4)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (4)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (5)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (5)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (6)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (6)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (7)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (7)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (8)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (8)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (9)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (9)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (10)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (10)

 

الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (11)
الحياة فى زمن كورونا..شواطىء الساحل الشمالى خالية من المواطنين (11)

 

 


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