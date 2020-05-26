اليوم السابع
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الحكومة الألمانية وحكومات الولايات يتفقون على استمرار قيود الاتصال حتى يونيو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:38 م
الحكومة الألمانية وحكومات الولايات يتفقون على استمرار قيود الاتصال حتى يونيو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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اتفقت الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومات الولايات، اليوم /الثلاثاء/، على قرار مشترك حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بقيود الاتصال المتعلقة بالكورونا.
وأوضح بيان الحكومة الألمانية أن الجزء الأساسي من قرار رئيس المستشارية الاتحادية ورؤساء مجلس الشيوخ ومستشاري الدولة هو أن قيود الاتصال ستستمر حتى 29 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التحديث، يمكن أن تحافظ الولايات الفيدرالية على قيود الاتصال المطبقة سابقًا أو تسمح ببقاء 10 أشخاص على الأكثر بالبقاء في الأماكن العامة.
وشدد على أنه يجب تطبيق قواعد النظافة والمسافة في التجمعات الخاصة في المنازل والغرف المغلقة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون عدد الأشخاص محدودًا وفقًا لذلك حيثما أمكن، وأنه من الأفضل عقد التجمعات الخاصة في الهواء الطلق حيث أن خطر العدوى أقل بكثير.
ويأتي هذا القرار على خلفية انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لا يزال منخفضًا حتى بعد شهر واحد من بدء إجراءات التخفيف ويرجع هذا النجاح بشكل أساسي إلى حقيقة أنه تم تنفيذ قواعد المسافة والنظافة والالتزام بها في جميع المجالات ذات الصلة.


ألمانيا

الحكومة الألمانية

كورونا

قيود كورونا

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