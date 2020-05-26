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التنمية المحلية تتلقى طلبات شغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات.. السبت

الثلاثاء، 26 مايو 2020 05:00 ص
التنمية المحلية تتلقى طلبات شغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات.. السبت اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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 تبدأ وزارة التنمية المحلية تلقى طلبات شغل 54 وظيفة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg)  .

وكانت الوزارة قد أكدت أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، والتقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg ) وذلك خلال الفترة من 30 مايو 2020 وحتي 30 يونيو 2020 .

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالادارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .

ووجه شعراوي، بأن يقتصر التقديم للمسابقة وتقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .

يذكر أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس "مدنى، ومعمارى، وميكانيكا" 245 شخصًا، فيما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانونى "1351 متقدمًا"، ولوظيفة أخصائى تشغيل حاسب آلى "387 متقدمًا"، ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى "48 متقدمًا".

وكان اللواء محمود شعراوى وزير وزير التنمية المحلية، أعلن فى 23 فبراير الماضى، عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يأتى وفقاً لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى بالمسيمات الآتية: "5 أخصائين تشغيل حاسب آلى، و5 مهندسين "ميكانيكا – مدنى – عمارة"، و5 أخصائيين تخطيط عمرانى، و5 باحثين قانونين".

 


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