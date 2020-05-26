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التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:03 م
التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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اعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح الأثنين الموافق  الأول من يونيو .
واستمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا ، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يونيو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد ،حيث تم الاستقرار على الاستمرار فى وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو على النحو التالي.
 
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.
 
اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو .
 
 
ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأثنين 1 يونيو.
 
 
و اشارت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة اجمالية 4.91 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه ،علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
 
وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.
 
 
 

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