التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل 4 ملايين و200 ألف جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.