البحرين تبدأ باستخدام الربوتات الطبية فى أجنحة العزل الطبى.. صور

وكالات

بدأت وزارة الصحة بالبحرين، باستخدام ثلاث روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل، إذ انطلقت تجربتها في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل، حيث يمكن استخدام الربوت الأول في نقل الأدوية والطعام ويمكنه من خلال كاميرا حرارية أن يُرسل صورة مع درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم الربوت الثاني بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبي، أما الربوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، كشفت فاطمة عبدالواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة ورئيس مشروع استخدام الروبوت في الخدمات الصحية، أن القطاع الصحي بمملكة البحرين يشهد طفرة جديدة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية في مواقع العزل والعلاج من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأن هذة التجربة ونتائجها سوف تحدث نقلة نوعية وتغيير جذرى في أساليب و تقنيات التشخيص والعلاج في المملكة، لافتةً إلى أنه لأول مرة في تاريخ القطاع الصحي بمملكة البحرين يتم استخدام الربوت في تقديم الخدمات الصحية.

وأضافت الأحمد، إنه سعيا من وزارة الصحة لتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للكوادر الصحية، ومن خلال متابعة آخر المستجدات والتقنيات التي تطرح في مجال تشخيص وعلاج فيروس كورونا "كوفيد 19"، و بعد الاطلاع على تجارب عدة دول في هذا المجال، ارتأت وزارة الصحة في مملكة البحرين الاستفادة من هذه التقنية المتطورة لمساعدة الأطباء والممرضين في رعاية الحالات القائمة بالفيروس، وتقييم مدى فعاليتها، ومن ثم دراسة الاحتياجات لزيادة عدد هذه الروبوتات الذكية لدعم خدمات الطواقم الصحية بالعزل والعلاج مستقبلا.

وأوضحت الأحمد، أنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض المباشر بين الحالات القائمة ومقدمي الرعاية الصحية حفاظًا على صحة وسلامة مقدمي الرعاية الصحية في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.