اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:37 م
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الاتحاد الأوروبى يحث الصين على احترام الحكم الذاتى فى هونج كونج

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:38 م
الاتحاد الأوروبى يحث الصين على احترام الحكم الذاتى فى هونج كونج مظاهرات هونج كونج
بروكسل (رويترز)

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قال الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن على الصين احترام الحكم الذاتى فى هونج كونج، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومى على المدينة.

 

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والذى يمثل الحكومات الأوروبية، "نولى الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتى العالية فى هونج كونج بما يتسق مع القانون الأساسى والالتزامات الدولية".

 

وأضاف بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئى مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أن الاتحاد الأوروبى واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذج فيما يتعلق بالسلوك الصيني".

 

وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذى يحدد الحكم الذاتى لهونج كونج، واقترح رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ قانونا للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانونى المستقل لهونج كونج. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.

 

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الملف فى اجتماع دورى يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن من السابق لأوانه قول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.

 

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى خوسيب بوريل أمس الاثنين إن التكتل يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" مع بكين.

 

وفى سياق متصل، قالت غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها تشعر بقلق عميق من مشروع القانون الصينى المقترح بشأن هونج كونج لأنه قد يقوض حكمها الذاتى بموجب إطار العمل المعروف باسم (دولة واحدة ونظامان)، وحثت بكين على تهدئة الموقف.

 

وأضافت غرفة التجارة فى بيان إن ذلك "سيكون خطأ فادحا" يعرض وضع هونج كونج الخاص للخطر، وهو وضع أساسى لدورها كمقصد ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.

 

 


الاتحاد الأوروبى

الصين

الحكم الذاتى

هونج كونج

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