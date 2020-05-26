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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل غرق فى مياه بحيرة المنزلة ببورسعيد

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:27 م
الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل غرق فى مياه بحيرة المنزلة ببورسعيد اسعاف- أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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لقى منذ قليل، طفل يناهز الثالثة من عمره مصرعه غرقا بمياه بحيرة المنزلة أسفل كوبرى الحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة.

 

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل فى مياه البحيرة اسفل كوبرى الحى الإماراتى وعلى الفور قام جهاز الانقاذ النهرى بالبحث عن الطفل حتى العثور عليه وتم انتشال الطفل جثة هامدة.

 

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقل جثة الطفل "و  . م   .خ . أ"  13 سنة، إلى مستشفى السلام بورسعيد ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمباشرة  التحقيق.


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