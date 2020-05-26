الأمن التونسى يوقف 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية

كتب وكالات

أوقف الأمن التونسى 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية انطلاقًا من سواحل محافظتى صفاقس ونابل نحو الأراضى الأوروبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية .

وأفاد الناطق الرسمى باسم الحرس التونسى اليوم أن إيقاف المجموعة المهاجرة جرت خلال عدة عمليات متفرقة، وأن بعضهم كان على متن مركبين بحريين وهم بشواطئ تلك المحافظتين يستعدون للإبحار إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه تم خلال العمليات ضبط مركبين بحريين ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وكانت وحدات من الأمن التونسي، قد أوقفت قبل يومين 108 مهاجرين غير شرعيين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضى الأوروبية.