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الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات على المرضى لإسعادهم

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:29 ص
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات على المرضى لإسعادهم الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات
كفر الشيخ محمد سليمان

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احتفلت الأطقم الطبية بالحجر الصحى بمستشفى بلطيم النموذجي، اليوم الاثنين، اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك،بتوزيع الشوكولاتة والبالونات على المرضى، وكتب عليها عدد من العبارات تتمن لهم السلامة والشفاء، لإدخال البهجة والفرحة لنفوسهم، وتعويض غيابهم عن أسرهم، لرفع الروح المعنوية للمرضى، وإدخال البهجة فى قلوبهم.

وعلى جانب آخر احتفل عدد من الأطقم الطبية بالحجر الصحى ببلطيم بثانى أيام عيد الفطر المبارك بالقيام باستعراضات لإسعاد المرضى، ومنهم من سجل فيديوهات لتقديم نصائح للمواطنين، مطالبينهم بالبقاء بالمنازل، لمخاوف يشعرون بها فى حالة ازدياد الأعداد فلن يجد المرضى أسرة بمستشفيات العزل.

وقال الأطباء من داخل الحجر الصحى بمستشفى بلطيم النموذجى "كل سنه وحضرتكم بخير وصحة وسعادة، وياريت يا جماعه نلتزم شويه لأن بجد هيوصل بينا الحال انك حتى لو لقدر الله تعبت مش هتلاقى سرير تتعالج عليه، والوقاية خير من العلاج،و المرض مش عيب الجهل هو اللى عيب،وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويعدى الفترة دى ع خير، احنا بنضحى بنفسنا من أجلكم انتم والله.

وتعددت احتفالات الطاقم الطبى فى مستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم فى كفرالشيخ، بعيد الفطر المبارك، مع مصابى فيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، ففى بداية اليوم الأول من أيام احتفالات عيد العيد المبارك، بأداء صلاة العيد فى الخلاء بفناء المستشفى فى صفوف متباعده، واستمرت الاحتفالات بهم لليوم الثانى بتوزيع الحلوى .

الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (1)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (2)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (3)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (4)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (5)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (6)
 
الأطقم الطبية بمستشفى بلطيم يوزعون شوكلاتة وبالونات (7)

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