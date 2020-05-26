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الأردن: الظروف الوبائية لكل دولة تحدد مستوى عودة القطاعات لعملها

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:38 م
الأردن: الظروف الوبائية لكل دولة تحدد مستوى عودة القطاعات لعملها نذير عبيدات
وكالات

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قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الوضع الوبائى فى كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها، معتبرا أن الدول العربية التى أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية.

وأضاف عبيدات في تصريح صحفى لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوضع الوبائي فى المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها.

ورجح عبيدات ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل في القطاع العام والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائى في المملكة على التعامل مع أي تطور للإصابات.

وبين أن اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة، مؤكدا أن خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها.  


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