إيقاف رئيسى مدينة ووحدة محلية بالشرقية لتقصيرهما فى العمل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف كل من رئيس مركز ومدينة أبو كبير ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة للإهمال و التقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والسماح لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية وعدم ألزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال فترة إجازة العيد بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن فضلاً عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولا بأول.

كان محافظ الشرقية قد قام بجولة ميدانية اليوم لقري مركز أبوكبير وتلاحظ له استكمال أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بإقامة ستوديو مفتوح لإلتقاط الصور التذكارية (فوتو سيشن) وكافيه وعدد من المحلات المخالفة بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، علي الرغم من صدور تعليمات سابقة بإزالة هذا النشاط لتعديه على الأرض الزراعية ما يعد جريمة لا تغتفر وبالرغم من ذلك وعلى مرأى ومسمع المسؤلين ورئيس المركز تم السماح لأصحاب النشاط بإعادة إنشائه ضاربين بالتعليمات والقرارات والقوانين عرض الحائط.

ليأمر المحافظ إيقاف إستكمال أعمال البناء وإنشاء النشاط والإزالة الفورية له، ووقف رئيس المركز ورئيسي الوحدة المحلية والقسم الهندسي عن العمل لمدة ثلاثه أشهر وإحالتهم للشئون القانونية لعدم التصدي للمخالفة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالإزالة والإهمال والتقصير في العمل.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و إحالة المقصرين للتحقيق مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذي مهمل في عمله.