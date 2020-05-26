إعادة ضبط أجهزة الرادار في دبى لضبط مخالفى تقييد الحركة

أكد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، أنه تم إعادة ضبط أجهزة الرادار في دبي لضبط مخالفي تقييد الحركة بعد قرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي خلال ترؤسه اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، ليكون من 11 مساء حتى 6 صباحاً.

وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن اللواء الغيثى أكد أن أجهزة الرادار في دبي تدار بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لذا يتم ضبطها وفق الاحتياجات، وبمجرد تعديل قرار تقييد الحركة من 11 مساء حتى 6 صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، يستثنى من القرار القطاعات الحيوية، ولا يسمح بالخروج إلا إذا كان لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي،