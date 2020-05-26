إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى 4 أشخاص من بينهم عاملون وطالب وموظف مصابين "رش خرطوش متفرق بالجسم"، على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدردير نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة طما، وتم ضبط السلاح المستخدم والمشاركين فيها وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول أشرف ع ا ع 47سنة موظف وعلاء ع ا ع 39 سنة عامل ومحمد ا ك ا 40 سنة عامل وأحمد ع خ 18 سنة طالب يقيمون / دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابين " رش خرطوش متفرق بالجسم .

وبسؤال المصابين اتهموا المدعو محمود ح م ا 44 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 وبمواجهته اعترف بأرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.