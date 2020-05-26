إصابة مدير الطب العلاجى بصحة المنوفية بفيروس كورونا

المنوفية - محمود شاكر

تعرض الدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وأكد العجيزى لـ"اليوم السابع" أنه تم اخذ المسحات الخاصة به من خلال بمستشفى حميات شبين الكوم، وتبينت بالنتائج أنها ايجابية، وأضاف العجيزى انه سيتم العلاج الخاص به بعد عزله فى منزله، لافتا الى أنه بحالة جيدة وانه يسير على البرنامج العلاجى بانتظام.

ووجة العجيزى الشكر لكل من تابع حالته وتواصل معه عبر الهاتف أو اى وسيلة مؤكدا أنه يسير فى خطى ثابته فى طريق العلاج.

كان مدير الطب العلاجى كان قد أجرى العديد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة لمتابعة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

و كان محافظ المنوفية قد عقد الاجتماع الدوري لمناقشة أخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية الصحة ، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية ، ومدير مستشفي الحميات بشبين الكوم.

فى بداية الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس ، حيث أشار محافظ المنوفية إلي أنه سيتم إفتتاح مستشفي الشروق بمدينة قويسنا التابعة لمجموعة العربي غداً الثلاثاء بسعة 40 سرير وستبدأ باستقبال الحالات الايجابية من العاملين بمجموعة العربي وستكون دعماً للمنظومة الصحية لاستقبال الحالات المصابة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي ستقدم الخدمات الطبية لمصابي كورونا بدءً من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة حتي العزل ، مشدداً علي ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين .