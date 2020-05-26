إزالة 62 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية الحلة وزرنيخ، والتى أسفرت عن إزالة 62 مخالفة بمساحة ( 11 سهما 4 قراريط 3 فدادين) على أراض زراعية عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسى الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات ورئيس القرية، وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه فى ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض متوهمين انشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، موضحاً أن المحافظة نجحت فى تنفيذ عشرات الإزالات للبناء المخالف خلال الفترة الماضية.