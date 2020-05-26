اليوم السابع
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إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية فى ثالث أيام عيد الفطر..صور

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:52 م
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية فى ثالث أيام عيد الفطر..صور
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، أنه تتواصل جهود أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة "زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى" بنطاق المحافظة .

وأشار "مختار" إلى أنه استمرت أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم حتى اليوم إزالة 4 حالات تعدى جديدة منهم 3 حالات على الاراضى الزراعية بمساحة بلغت 23 سهما وحالة واحده بناء مخالف بمساحة 114 متر مربع هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف الإزلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف الدكتور مختار ان اجمالى ما تم ازالتة من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (422 ) حالةازاله، وقال انه تم استعادة (17 فدان و 7 قيراط و8 اسهم ) ارض زراعية وما يزيد على (15 ونصف)الف متر مربع ارض املاك دولة او ارض تم ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى .

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، وأشار أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف زالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.

 

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية (1)
 

 

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية (2)
 

 

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية (3)
 

 

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالدقهلية (4)
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

التعدى على أراضى الدولة

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