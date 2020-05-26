اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:48 م
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إزالة عقار مخالف وتعدى على أراضى الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:45 م
إزالة عقار مخالف وتعدى على أراضى الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات، وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار بيان صادر من حى العامرية ثان ، أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة محمد عبدالله رئيس الحى ، بمنطقة الناصرية القديمة ،يرافقه كلا من مدير الطرق والمتابعة المبدانية وأشغال طريق ورئيس وحدة الإزالة والإدارات المعنية حيث اندفعت الحملة إلى قرية الصاعده ثم توجهت الحملة إلى الهوارية، حيث تم إزالة أسوار بالطوب الابيض بمساحة خمسين م2 متر مربع تقريبا على ارض زراعية عبارة عن مزرعة مواشى بقرية الصاعده، وتم إيقاف اعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بعزبة المكرونة بالهوارية قبلى طريق السكة الحديد.

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.


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