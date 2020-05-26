إزالة التعديات على أملاك الدولة بـ 3 محافظات واسترداد 10 أفدنة بالمنيا

المحافظات - حسن عبد الغفار - نيفين طه – محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنيه بعدد من المحافظات من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كما تمكنت من استرداد 10 أفدنة أملاك دولة بمحافظة المنيا.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كف الشيخ ، أنه تم إزالة 15 حالة تعدي، وأعمال بناء مخالف خلال يومى عيد الفطر المبارك ، ومجالس المدن والوحدات القروية تقف بالمرصاد لكل من يستغل أجازة عيد الفطر فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، أو البناء المخالف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، تم إزالة 180 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واسترداد 20 ألف متر ،وتم تسليم الأراضى لأصحاب الولاية ، مؤكداً أنه يتابع من خلال غرفة العمليات رصد المخالفات ، وإزالة التعديات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية .

كما أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، فى تصريح خاص لليوم السابع، انه تم ضبط 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية لمركز طوخ بثانى ايام العيد وتم الأزالة الفورية .

واشار إلى أنه تم ضبط اليوم حالة تعدى واحدة على الأراضى الزراعية بناحية المنية مركز الخانكة بمساحه 1 قيراط وتم الإزالة الفورية اليوم ،مؤكدا أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية الأمن بصدد شن حملات مكثفة على جميع مدن وقرى القرى لضبط المعتدين على الأراضى الزراعية ويتم الإزالة الفورية.

وكان قد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية" استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.

وأكد المحافظ أنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية فى حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات.

كما وجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.

كما شنت الوحدة المحلية المركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخلف برئاسة المهندس محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا وتنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بشأن تفعيل غرفة العمليات ومواصلة إزالة التعديات وإيقاف الأعمال المخالفة للقانون 119 لسنة 2008.

قام حى غرب المنيا اليوم بإيقاف أعمال برج مخالف مع التحفظ على المعدات المستخدمة وكذلك معدات البناء.

كما قامت الوحدة المحلية خلال تتبع نظام الاحداثيات ورصد التعديات بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على بناء علوى وتشوين بقرية نزلة عبيد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سيد رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات وأكد أيضاً على إستمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية وتفعيل إدارة التحول الرقمى ورصد التعديات.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية المركز ومدينة بنى مزار بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وتمكنت خلال الحملة من إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية وتحرير محاضر مخالفة للمتعدين، ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الإزالة والتصدى بكل حزم المتعدين ، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمنع تلك التعديات فى المهد، كما كلف محافظ بالمنيا رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى تلك الحملات خلال ايام عيد الفطر وشدد على محاسبة المقصرين من مسئولى الوحدات المحلية ،واكد على ضرورة الاستمرار فى اعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، نجحت فى استرداد 10 افدنة أراضى أملاك دولة بقرية دلجا التابعة للمركز، يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه فى استغلال الفترة التى تمر بها البلاد فى التعدى على الأراضى التى تخضع لملكية الدولة.

وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتصدى بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة فى الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.