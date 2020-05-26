اليوم السابع
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إجراءات تتخذ داخل قاعات الجلسات بدار القضاء مع عودة العمل ..تعرف عليها

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:07 م
إجراءات تتخذ داخل قاعات الجلسات بدار القضاء مع عودة العمل ..تعرف عليها دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

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تتخذ المحاكم مع عودتها للعمل عقب إجازة عيد الفطر عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد ، خاصة وإن الدوائر ستبدأ فى العمل لمدة 4 أيام فى الأسبوع.

وتجرى داخل قاعات الجلسات بدار القضاء العالى، إجراءات بعينها وقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى: 

- تطهير كافة القاعات والمداولات يوميا.

- قصر دخول القاعة على أصحاب الشأن والمحامين منعا للزحام.

- الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول للقاعة .

-  الحفاظ على المسافة الآمنة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .

وقرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة ،  اتخاذ  عدد من الإجراءات استعدادا لعودة العمل ومنها ، انتشار أدوات التعقيم اليدوى للموظفين بالمحكمة "الجل المطهر" ، حيث تم الاتفاق على هذه الأجهزة لوضعها فى جميع الطرقات الرئيسية بالمحكمة ، وايضا فى مدخل القاعات للمواطنين. وتعود الحياة إلى طبيعتها داخل دار القضاء العالى عقب إجازة عيد الفطر ، وتحديدا مع بداية شهر يونيو المقبل ، حيث اتخذت محكمتى النقض و الاستئناف عددا من الإجراءات فى سبيل عودة العمل بدوائرهما مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين.

فيما يتعلق بمحكمة استئناف القاهرة ، تعود جميع دوائرها للعمل بدءا من أول يونيو المقبل بشكل تدريجي ، حيث تنعقد 4 أيام فى الأسبوع ، سواء الدوائر الجنائية أو المدنية. وحدد قرار رئيس محكمة الاستئناف المستشار بدرى عبد الفتاح ، كيفية عمل هذه الدوائر ، فبالنسبة  للدوائر الجنائية ونقض الجنح ، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

و بالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل ، مدني عام  ، وتعويضات ، و تجاري ، وإيجارات ، و عمال ، وطلبات رجال القضاء ، وأيضا دوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و ( الثلاثاء الأربعاء). وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وتوقف العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى ، ومع بداية مايو عاد العمل بالمحاكم تدريجيا ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


محكمة الاستئناف

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