اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفغانستان تبدأ الإفراج عن 900 سجين من طالبان وتدعو لتمديد الهدنة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:35 م
أفغانستان تبدأ الإفراج عن 900 سجين من طالبان وتدعو لتمديد الهدنة قادة طالبان فى موسكو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت الحكومة الأفغانية حركة طالبان على تمديد الهدنة التي أعلنتها لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر والمقرر انتهاؤها مساء اليوم الثلاثاء وأعلنت أيضا أنها ستفرج عن 900 سجين من الحركة اليوم وهو أكبر عدد يُفرج عنه في مرة واحدة حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تبادل للسجناء بموجب اتفاق توصلت إليه طالبان مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير شباط تمهيدا لمحادثات سلام بين الحركة المتشددة ووفد يمثل الأطياف السياسية الأفغانية بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ عقدين.

وقال جاويد فيصل المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني في مؤتمر صحفي "من أجل إدارة أفضل لمسألة السجناء، من المهم تمديد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن مثل هذا التمديد ضروري من أجل تجنب سفك الدماء والحكومة الأفغانية على استعداد لتمديده.

كانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر في خطوة رحبت بها حكومتا أفغانستان والولايات المتحدة.

ورحب سهيل شاهين المتحدث باسم الحركة في بيان على تويتر بإطلاق سراح سجناء الحركة باعتباره "تقدما طيبا" وقال إن الحركة ستطلق في المقابل سراح "عدد كبير" من السجناء قريبا.

غير أنه لم يذكر شيئا بخصوص تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي منتصف ليل اليوم الثلاثاء (1930 بتوقيت جرينتش).

كانت الحركة قد رفضت الشهر الماضي دعوة من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار في شهر رمضان.

وبدأت عملية إطلاق سراح السجناء في أبريل نيسان لكنها اتسمت بالبطء بسبب خلافات بين طالبان والحكومة التي من المقرر أن تطلق سراح خمسة آلاف سجين بموجب اتفاق الدوحة في مقابل إفراج طالبان عن ألف من قوات الأمن الأفغانية.

وقال المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب لرويترز قبل المؤتمر الصحفي إن الحكومة أفرجت حتى الآن عن ألف سجين وأفرجت طالبان في المقابل عن 105 فقط.

 

 


طالبان

افغانستان

قادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة