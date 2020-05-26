اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أسطنبول وتل أبيب أيد واحدة.. أردوغان يحتفي بهبوط طيران إسرائيل في تركيا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:33 ص
أسطنبول وتل أبيب أيد واحدة.. أردوغان يحتفي بهبوط طيران إسرائيل في تركيا أردوغان
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت طائرة شحن إسرائيلية فى مطار أسطنبول لأول مرة منذ 10 سنوات، وسط احتفاء تركى كبير، على العكس من تصريحات أردوغان ضد إسرائيل التي يتغنى بها أمام جمهوره، مما يعنى أن التبادل التجارى بين البلدين في عصرة الذهبى، ليكشف الوجه الأخر والكذب والأقنعة التي يرتديها لتنفيذ مخططاته الخبيثة. 

أردوغان
 

تنوعت التغريدات عبر هاشتاج "اردوغان يحتفي بطيران إسرائيل"، قائمة الاكتر تداولا بموقع تويتر، حيث غرد راكان المسعود:"حجم التبادل التجاري بين تل ابيب واسطنبول يبلغ 6 مليار دولار.. والعلاقة التركية الاسرائيلية بدأت من عام ١٩٤٩م أى ان تركيا هي أول بلد اسلامي يعترف بإسرائيل".

أردوغان يحتفي بهبوط الطيران الإسرائيلي في تركيا (1)
 
أردوغان يحتفي بهبوط الطيران الإسرائيلي في تركيا (2)
 

وقالت سمر:" شوفوا وش صار في حكم اردوغان تبادل تجاري بين انقرة وتل أبيب ووقفات مع اسرائيل مثل تطفيه النيران اللي طفوها تركيا اللي احترقت في اسرائيل ولا المساعدات بإعطائهم ادوات طبية لمواجهة كورونا والحين مبسوطين بوصول أول طائرة اسرائيلية الى إسطنبول".

ويرى بدر:" ابشع صورة بالعالم قذره تمثل سياسة خبيثة أسسها اردوغان منذ ان أصبح حاكم لتركيا واستغفل العرب برسائل الدفاع عن القضية الفلسطينية ليخفي الصورة التي نراها اليوم".

أردوغان يحتفي بهبوط الطيران الإسرائيلي في تركيا (3)

وكتب سلمان:" أردوغان يواصل خيانته للقضية الفلسطينية كل يوم تتضح هذه الخيانة أكثر تركيا هي أول دولة اعترفت بإسرائيل واخر خيانة لاردوغان احتفاله بأول طيارة للخطوط الإسرائيلية تصل لمطار إسطنبول".

أردوغان يحتفي بهبوط الطيران الإسرائيلي في تركيا (4)

 

 

 


طائرة الشحن الإسرائيلية

أنقرة

تركيا

دولة تركيا

تل أبيب

أردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعادة تأمين الطريق الدولى فى سوريا بعد عدة خروقات من مرتزقة أردوغان

الإثنين، 25 مايو 2020 07:42 م

الأزمات تضرب تركيا.. تدهور وإغلاق 57% من الشركات الصغيرة بسبب سياسة أردوغان

الإثنين، 25 مايو 2020 07:00 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. نزيف اقتصاد تركيا بسبب تدخل أردوغان فى سوريا وليبيا

الإثنين، 25 مايو 2020 11:00 ص

أردوغان بـ 100 وش... يهاجم تل أبيب أمام الكاميرات ويستقبل طائرة شحن إسرائيلية

الإثنين، 25 مايو 2020 10:48 ص

معارض تركى يكشف: حكومة أردوغان توزع كمامة واحدة لكل ثمانية مساجين

الإثنين، 25 مايو 2020 12:00 ص

رئيس "السعادة" التركى المعارض: أردوغان سيتلاعب فى الانتخابات مثلما فعلها سابقًا

الأحد، 24 مايو 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة