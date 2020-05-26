اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة..تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها السيسى ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، و800 مصرى عائدين من الخارج يغادرون حجر المدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

الصحة: تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

السيسى ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

وزير التنمية المحلية: ننسق مع الداخلية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة

800 مصرى عائدين من الخارج يغادرون حجر المدينة الجامعية بجامعة عين شمس

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء 6 شهور

وزير البترول: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار

حميات إمبابة تكشف تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا: كان مصاب بفشل كلوى

الرى ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة العيد ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه

السكة الحديد: الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية تصل الإسكندرية بعد العيد

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحه

وزاره الصحه

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا و3.3 ألف وفاة بإفريقيا

الإثنين، 25 مايو 2020 02:30 م

الصحة: تفعيل عمل 320 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة لمصابي كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 12:55 م

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و29 وفاة

الإثنين، 25 مايو 2020 12:00 ص

الصحة: ارتفاع عدد الحالات من إيجابى إلى سلبى بفيروس كورونا إلى 5366 حالة

الأحد، 24 مايو 2020 09:09 م

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ4807 وخروجهم من مستشفيات العزل

الأحد، 24 مايو 2020 09:01 م

الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

الأحد، 24 مايو 2020 08:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة