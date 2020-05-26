أخبار × 24 ساعة..تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها السيسى ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، و800 مصرى عائدين من الخارج يغادرون حجر المدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

الصحة: تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

السيسى ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على رفض تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

وزير التنمية المحلية: ننسق مع الداخلية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة

800 مصرى عائدين من الخارج يغادرون حجر المدينة الجامعية بجامعة عين شمس

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء 6 شهور

وزير البترول: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار

حميات إمبابة تكشف تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا: كان مصاب بفشل كلوى

الرى ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة العيد ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه

السكة الحديد: الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية تصل الإسكندرية بعد العيد