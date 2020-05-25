800 مصرى عائدين من الخارج يغادرون حجر المدينة الجامعية بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أنهى 800 مصرى من العائدين من الخارج إقامتهم بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس، بعد استكمالهم فترة الحجر الصحى، متجهين لمنازلهم لاستكمال فترة العزل المنزلى، حيث أشاد المواطنين بمستوى الخدمة والرعاية والاهتمام طوال فترة إقامتهم في الحجر الصحي، وما لمسوه من مستوى عال من النظافة والضيافة والتغذية والرعاية الصحية والتعقيم المستمر على مدار الساعة.

كانت جامعة عين شمس قد استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج بتجهيز المدينة الجامعية طالبات على أعلى مستوى يضاهي مستوى الخدمة الفندقية ، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و بتواجد فريق طبي كامل على أعلى مستوى تحت إشراف د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و طاقم من الإداريين و العاملين بالجامعة تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.