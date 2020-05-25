ولى عهد أبوظبى يعزى رئيس وزراء باكستان فى ضحايا طائرة كراتشى

أ.ش.أ

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، تعازيه وعميق مواساته إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في ضحايا الطائرة التي تحطمت مؤخرا في أحد الأحياء السكنية في كراتشى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز مساراتها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما في الارتقاء بالتعاون والعمل المشترك إلى آفاق أوسع، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حيث تبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة ما يتعلق بتطورات انتشار فيروس كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

كما تبادلا خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء وللشعوب الإسلامية والعالم كافة دوام الأمن والاستقرار والسلام.