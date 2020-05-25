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وفد من الهلال الأحمر المصرى يزور مستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الإثنين، 25 مايو 2020 03:13 م
وفد من الهلال الأحمر المصرى يزور مستشفى قها للحجر الصحى.. صور وفد الهلال الأحمر بمستشفى قها
القليوبية - نيفين طه

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شهد مستشفى قها للحجر الصحى، زيارة اليوم الإثنين، لوفد من الهلال الأحمر المصرى، لتقديم الدعم المعنوى والمساندة للفريق الطبى بالمستشفى

وأكد المستشفى فى بيان له اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، نحن بدورنا نثمن، تلك الزيارة التى تؤكد وحدة وتكاتف أعضاء المنظومة الطبية.

وكانت قد أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

 

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وفد الهلال الأحمر بمستشفى قها 

 

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وفد الهلال الأحمر بمستشفى قها 

 


مستشفى قها للحجر الصحى

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