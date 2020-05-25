اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مايو 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: 291 مصاب و11 وفاة من الأطقم الطبية بالحميات والصدر والعزل

الإثنين، 25 مايو 2020 05:43 م
وزيرة الصحة: 291 مصاب و11 وفاة من الأطقم الطبية بالحميات والصدر والعزل هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية اطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للاطقم الطبية.
 
 وأشارت وزيرة الصحة والسكان،  إلي إصابة 291 من الاطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية  اللازمة بالمستشفيات.
 
 
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية اطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفي لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفي بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم أجازة ،كما يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لاطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.
 
وفى إطار تذليل اى تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم قالت وزيرة الصحة والسكان، انه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة" 105"، أو" رقم الواتس آب" المخصص لشكاوي ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم إستقبال 1180 طلب واقتراح وتم الاستجابة الفورية له ، لافتة إلي أنه جاري تحصيص رقم " واتس أب" آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.
 
وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة اى من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلي أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها  247ألف و 840 كمامة "N95"، و 37 ألف و 500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و 589  ألف و 590  ماسك طبي، و 33 ألف و 160 قفازات طبية،  و 331  ألف و 200  جوز قفازات طبية معقمة،  و ٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية، و 2745 طوق فيس شيلد، و 12  ألف و 650  فيس شيلد كامل، و 147 ألف و 500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و 228 ألف و 49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و 2250  وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة على توافر مخزون كافي من  المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتاكد من توافر الحماية اللازمة للاطقم الطبية.
 
ونوهت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للاطقم الطبية سواء للعاملين او المصابين، لافتة إلي ان مديري مدريات الشئون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
 
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم ومايبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.
 
 
 
 
 

 


الصحة

الاطقم الطبية

الدعم النفسي

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا و3.3 ألف وفاة بإفريقيا

الإثنين، 25 مايو 2020 02:30 م

الصحة: تفعيل عمل 320 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة لمصابي كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 12:55 م

الصحة: ارتفاع عدد الحالات من إيجابى إلى سلبى بفيروس كورونا إلى 5366 حالة

الأحد، 24 مايو 2020 09:09 م

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ4807 وخروجهم من مستشفيات العزل

الأحد، 24 مايو 2020 09:01 م

الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

الأحد، 24 مايو 2020 08:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة

الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة

صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا

صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة