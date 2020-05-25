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نائب محافظ الغربية: افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يومًا

الإثنين، 25 مايو 2020 11:55 م
نائب محافظ الغربية: افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يومًا محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه من المقرر افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال عشرين يومًا، وذلك بعد الانتهاء من كل الأعمال.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمدينتي السنطة وزفتي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أيام عبد الفطر المبارك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين  .

وأضاف نائب محافظ الغربية، خلال جولته بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود أنه جارٍ تطوير سوق طلعت حرب الجديد للباعة الجائلين بمدينة المحلة الكبرى، موضحًا أن السوق الحديد يتم تطويره من خلال تبرع أحد رجال الأعمال.

وقدم "عطا" الشكر لرجال الأعمال بالمحافظة، مثمنا كذلك جهود المجتمع المدني الملموسة، مؤكدًا أنهم نموذج حي للمشاركة الإيجابية في كل المبادرات التي تطلقها المحافظة.

 

 

 

 


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