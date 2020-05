ميلانيا ترامب من أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب: ضحوا بحياتهم من أجل أمتنا

احتفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة "يوم الذكرى الوطنى" الذى تحل ذكراه اليوم الإثنين، حيث نشرت صورًا أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب الذى لاقوا حتفهم أثناء أداء الخدمة فى صفوف القوات الأمريكية.

وقالت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر: "نضع هذا الإكليل لإبداء الاحترام لجميع الشجعان والأبطال الذين سقطوا، لقد ضحو بحياتهم من أجل لأمتنا وآخرين لا حصر لهم حول العالم. لقد خدمتم بشرف ونشكرك على دفاعك عن حرياتنا".

We lay this wreath to pay respects to all of our courageous service members & fallen heroes. You gave your lives for our nation & countless others around the world. You have served with honor & we thank you for your defense of our freedoms. #MemorialDay @ArlingtonNatl pic.twitter.com/pT2wPOkmev