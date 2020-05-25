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ميلانيا ترامب من أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب: ضحوا بحياتهم من أجل أمتنا

الإثنين، 25 مايو 2020 11:54 م
ميلانيا ترامب من أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب: ضحوا بحياتهم من أجل أمتنا ميلانيا ترامب فى يوم الذكرى
كتب هيثم سلامة

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احتفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة "يوم الذكرى الوطنى" الذى تحل ذكراه اليوم الإثنين، حيث نشرت صورًا أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب الذى لاقوا حتفهم أثناء أداء الخدمة فى صفوف القوات الأمريكية.

ميلانيا ترامب فى يوم الذكرى (1)

وقالت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر: "نضع هذا الإكليل لإبداء الاحترام لجميع الشجعان والأبطال الذين سقطوا، لقد ضحو بحياتهم من أجل لأمتنا وآخرين لا حصر لهم حول العالم. لقد خدمتم بشرف ونشكرك على دفاعك عن حرياتنا".

يشار إلى أن نشر الرئيس الأمريكي ترامب، قال من خلال تغريدة آخرى:"لا يمكننا أبدًا استبدالهم .. لا يمكننا أبدًا وفاء دينهم .. لكن يمكننا دائمًا التذكر".

 
ميلانيا ترامب فى يوم الذكرى (3)
 

كما نشر بيانه بهذه المناسبة، والذى يقول: "منذ الطلقات الأولى التى أطلقت فى الحرب الثورية، استجاب الأمريكيون لنداء الواجب وقدموا حياتهم فى خدمة لأمتنا ومثلها المقدسة المؤسسة.. وبينما نشيد بحياة وإرث هؤلاء الوطنيين فى يوم الذكرى، نتذكر أيضًا أنهم ضحوا من أجل خلق مستقبل أفضل وأكثر سلامًا لأمتنا والعالم.. نعيد الالتزام بتحقيق هذه الرؤية، ونكرم خدمة الكثير ممن وضعوا حب الوطن قبل كل شىء".

ميلانيا ترامب فى يوم الذكرى (2)

يشار إلى أنه يتم الاحتفاء بما يعرف يوم الذكرى في آخر يوم اثنين من شهر مايو، لتكريم الجنود الأمريكان الذين قتلوا في ساحات المعارك، وبدأ الاحتفاء بذلك  من الحرب الأهلية الأمريكية.، ثم تحول إلى ما هو عليه الآن بعد الحرب العالمية الأولى.

 

 


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الولايات المتحدة الأمريكية

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