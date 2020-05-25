اليوم السابع
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موزامبيق تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 05:56 م
موزامبيق تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا
(رويترز)

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 أعلنت وزارة الصحة في موزامبيق اليوم الاثنين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقال البلد الواقع بجنوب القارة الأفريقية الذي سجل 209 حالات إصابة إن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما ويعاني من مرض سابق توفي بالفيروس.

وقد أعرب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن تضامنه مع الشعوب الافريقية بمناسبة اليوم العالمي بأفريقيا "يوم أفريقيا"، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد استجابت إفريقيا بسرعة وحزم لـ COVID19 ومع ذلك ، فإن الوباء يهدد تقدم القارة. في يوم أفريقيا ، أؤكد مجدداً تضامني التام مع شعوب إفريقيا في محاربة الفيروس التاجي وتمهيد الطريق للانتعاش ومستقبل أفضل للجميع".

وتحتفل جميع دول قارة أفريقيا، باليوم العالمى بأفريقيا "يوم أفريقيا" وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى. ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.

تعود الحكاية عندما انعقد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة فى أكرا، غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين من مصر التى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، وأثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الأفريقية، إلى جانب أنه ترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على التحرر من الهيمنة، السيطرة والاستغلال الأجانب، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.

 

ومنظمة الوحدة الأفريقية، هى منظمة تتألف منها معظم الدول الأفريقية، تم إعلان تأسيسها، فى 25 مايو 1963، وبعد خمس سنوات من المؤتمر سالف الذكر التقى ممثلو ثلاثين دولة أفريقية فى أديس أبابا، إثيوبيا، استضافها الإمبراطور هيلا سيلاسى، بحلول ذلك الوقت كان أكثر من ثلثى القارة قد حصلت على الاستقلال.

ويحتفل بيوم أفريقيا كما ذكرنا فى يوم 25 مايو من كل عام، وفى بعض الدول يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع.

 
 

افريقيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى افريقيا

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