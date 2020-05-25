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محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

الإثنين، 25 مايو 2020 03:56 م
محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة، مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى .
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم ارتكابها والتصدى لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري.
وطالب محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة متابعة تنفيذ القرار وموافاته بتقرير يومي بالنتائج .
 
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .
 
 

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