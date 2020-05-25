اليوم السابع
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الإثنين، 25 مايو 2020 05:58 م
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لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا

الإثنين، 25 مايو 2020 05:18 م
لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا لجان المرور
البحر الأحمر عماد عرفة

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أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة إغلاق الشواطئ والحدائق لليوم الثانى على التوالى خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال لجان مجلس المدينة

 

وتابعت رئيس مدينة سفاجا خلال تلك اللجان إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات ووضع الموانع على شاطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

 

وأكدت رئيس المدينة سفاجا على تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور، مؤكدةً على استجابة أهالى سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا.

 

من جانب اخر أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن إدارة منظومة النظافة تمكنت قبل العيد وأثناء أول وثانى ايام العيد من رفع عدد 700 طن من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية وتفريغ 400 صندوق بالإضافة إلى رفع المخلفات الشجرية والاتربة أسفل الارصفة والصناديق.

 

وأضافت رئيس المدينة أن ذلك يأتى مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ووقاية العاملين بشركه النور 2 لأعمال النظافة بالمدينة، وشددت على مسئول الإدارة بضرورة استغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى، حيث تم تطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية.

 

وأشارت إلى استمرار منظومة النظافة فى القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصورة مكثفة أثناء عطلة عيد الفطر المبارك، حرصا على صحة المواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها البلاد.


البحر الاحمر

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سفاجا

شواطئ سفاجا

غلق الشواطئ عيد الفطر المبارك

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