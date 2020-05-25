اليوم السابع
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كورونا × صور.. أمريكا تحتفى بيوم الذكرى وبريطانيا تتجه للفتح الجزئى للدولة

الإثنين، 25 مايو 2020 11:00 م
كورونا × صور.. أمريكا تحتفى بيوم الذكرى وبريطانيا تتجه للفتح الجزئى للدولة أمريكا تحتفى بيوم الذكرى
وكالات

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ليس لسكان العالم حديثا غير الحديث عن تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم، لذا فإن ما تعيشه البشرية خلال الفترة الحالية لن يمر مرور الكرام، فهناك من يحرص على تسجيل هذه الفترة بمختلف الطرق ، التي تاتى في مقدمتها الصور الفوتوغرافية التي ترصد كثيرا من الأحداث وتسجلها.

إنتاج الكمامات في أوكرانيا

صناعة الكمامات فى أوكرانيا
صناعة الكمامات فى أوكرانيا

تكثف المصانع الأوكرانية من إنتاجها لأقنعة الوجه"كمامات" لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، الأحد، إن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 20.580 حالة.

تسجيل 50 وفاة في إسبانيا

أقنعة الوجه للوقاية من كورونا فى برشلونة
أقنعة الوجه للوقاية من كورونا فى برشلونة

سجلت إسبانيا، اليوم، 50 وفاة جديدة بكورونا و 132 إصابة خلال 24 ساعة، وذلك وسط تخفيف قيود العزل في كثير من المقاطعات، وعودة الكثير من الأنشطة لطبيعتها.

التلامذة رجعوا المدارس في ساحل العاج

أطفال أبيدجان بالكمامات
أطفال أبيدجان بالكمامات

توجه آلاف الأطفال إلى مدارسهم في ساحل العاج، اليوم الاثنين، وهم يضعون كمامات بعد أن صارت بلدهم واحدة من أولى دول غرب أفريقيا التى تستأنف الدراسة بعد شهرين من العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ترامب يحتفى بيوم الذكرى

إحياء يوم الذكرى فى أمريكا
إحياء يوم الذكرى فى أمريكا

احتفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمناسبة "يوم الذكرى الوطنى" الذى تحل ذكراه اليوم الاثنين، حيث نشر صورة قديمة له برفقة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، وهما يقفان أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب الذى لاقوا حتفهم أثناء أداء الخدمة فى صفوف القوات الأمريكية، وذلك بوضع العلم الأمريكى أمام شاهد القبور.

بريطانيا تتجه للفتح الجزئى

أحد سكان لندن يرتدى قناع للوجه
أحد سكان لندن يرتدى قناع للوجه

صرح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تتجه للمرحلة الثانية من الفتح الجزئي للدولة، بعد انخفاض مؤشرات وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل بريطانيا 118 حالة وفاة أمس.


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