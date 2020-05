قصة لاجئ سورى غير قرار الحكومة البريطانية بفيديو على تويتر

بفيديو له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، استطاع اللاجئ السورى فى بريطانيا حسن العقاد أن يغير أحد قرارات الحكومة البريطانية المتعلقة بمنح ضمانات لعائلات الموظفين الأجانب الذين يعملون فى القطاع الصحى الإقامة الدائمة فى حالة وفاة العامل بسبب كورونا، باستثناء بعض المهن ومنعا عمال النظافة.

I hope you can help my get this message delivered to Mr, PM @BorisJohnson pic.twitter.com/xUDl1rBPmu