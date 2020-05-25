الرئيسية تقارير مصرية قرار جمهورى بتعيين محمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الإثنين، 25 مايو 2020 01:15 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى محمود سيد أحمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . نشرالقرار فى الجريدة الرسمية. السيسي قرار جمهوري الجريدة الرسمية مجلس الدولة دفعة 2015 عاجل اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 258 مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى 2015 الإثنين، 25 مايو 2020 01:12 م بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مندوبين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والإدارية الأحد، 24 مايو 2020 05:54 م قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى بين مصر وألمانيا الخميس، 21 مايو 2020 04:27 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020 غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض 3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو) صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا المزيد من Trending Plus
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