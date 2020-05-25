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قرار جمهورى بتعيين محمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الإثنين، 25 مايو 2020 01:15 م
قرار جمهورى بتعيين محمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى  محمود سيد أحمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة .
 
نشرالقرار فى الجريدة الرسمية.
 

 


السيسي

قرار جمهوري

الجريدة الرسمية

مجلس الدولة

دفعة 2015

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اخبار مصر

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