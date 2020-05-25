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فى يوم الذكرى.. نجل الرئيس دونالد ترامب يثنى على تضحيات الأمريكان..فيديو وصور

الإثنين، 25 مايو 2020 05:58 م
فى يوم الذكرى.. نجل الرئيس دونالد ترامب يثنى على تضحيات الأمريكان..فيديو وصور إريك ترامب - أرشيفية
كتب ـ آسر أحمد

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حرص إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاحتفاء بالأبطال الأمريكيين في يوم الذكري الذي يوافق اليوم، بنشر صورة وفيديو من الاحتفالات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب على الصور التي نشرها "نكرم اليوم الرجال والنساء الشجعان الذين قدموا التضحيات لأمتنا، وعائلات أبطالنا الذين فقدوا الأب والأم والزوج والزوجة في هذا اليوم، أرجوا ألا ننسي تضحياتهم أبدا".

 

وعلى جانب آخر، احتفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمناسبة "يوم الذكرى الوطنى"، حيث نشر صورة قديمة له برفقة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، وهما يقفان أمام نصب تذكارى لضحايا الحروب الذيهن لقوا حتفهم أثناء أداء الخدمة فى صفوف القوات الأمريكية، وذلك بوضع العلم الأمريكى أمام شاهد القبو وكتب عليها، "لا يمكننا أبدًا استبدالهم .. لا يمكننا أبدًا وفاء دينهم .. لكن يمكننا دائمًا التذكر"، كما نشر بيانه بهذه المناسبة، والذى يقول: "منذ الطلقات الأولى التى أطلقت فى الحرب الثورية، استجاب الأمريكيون لنداء الواجب وقدموا حياتهم فى خدمة لأمتنا ومثلها المقدسة المؤسسة.. وبينما نشيد بحياة وإرث هؤلاء الوطنيين فى يوم الذكرى، نتذكر أيضًا أنهم ضحوا من أجل خلق مستقبل أفضل وأكثر سلامًا لأمتنا والعالم.. نعيد الالتزام بتحقيق هذه الرؤية، ونكرم خدمة الكثير ممن وضعوا حب الوطن قبل كل شىء".

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وأضاف "كأمريكيين، سندافع دائمًا عن حريتنا .. عندما يتم تهديد هذه المبادئ، سنرد بقوة لا هوادة فيها وقوة لا مثيل لها.. جيلًا بعد جيل، دافع بلدنا عن جمهوريتنا بشرف وتميز.. إن النصب التذكارية والآثار والصفوف من الصلبان والنجوم البيضاء فى أماكن قريبة من المنزل مثل أرلينجتون وفيرجينيا وجيتيسبيرج بولاية بنسلفانيا، بالإضافة إلى ساحات المعارك النائية فى أماكن مثل فلاندرز فى بلجيكا وبوسان فى كوريا، ستحيى إلى الأبد أعمالهم البطولية، والوقوف كعهد رسمى لثمن الحرية.. لن نتحمل أبداً الدماء التى سفكت لهؤلاء الرجال والنساء الشجعان، لأننا مدينون لهم ولعائلاتهم إلى الأبد".

 

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