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فض حفل زفاف لمخالفته قرار حظر التجوال فى الطالبية

الإثنين، 25 مايو 2020 05:53 م
فض حفل زفاف لمخالفته قرار حظر التجوال فى الطالبية مديرية أمن الجيزة
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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فضت قوات الأمن بالتنسيق مع مسؤولي محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، حفل زفاف بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الثلاثيني بالطالبية، لمخالفة قرار حظر التجوال، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويساهم في انتشار فيروس كورونا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على الحفل، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.  

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم اعتبارا من  يوم السبت 30 مايو فتح كافة المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه في رمضان على أن يكون حظر التجوال من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين .

 وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر في دور العبادة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .  

وأكد رئيس الوزاء أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في كافة المنشآت بالدولة والمواصلات العامة، ولن يسمح بدخول أي مكان بالدولة دون ارتداء كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين ممن لم يرتدون الكمامات، مضيفا أن الاتجاه حاليا لإنتاج الكمامات القماش للقدرة على ارتدائها أكثر من مرة.


حفل زفاف

فيروس كورونا

قسم الطالبية

أخبار الحوادث

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