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غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

الإثنين، 25 مايو 2020 01:06 م
غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة شبورة - صورة ارشفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة وشبورة خفيفة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.
 
 و يشهد اليوم الاثنين   ثانى أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
 
وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
 

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