غادة والى تحتفى باليوم الأفريقي: لا عدل ولا تنمية بدون وقف النزاع المسلح

كتب آسر أحمد

حرصت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على الاحتفاء باليوم الأفريقي 2020، الذي يصادف اليوم، بمكالمة هاتفيه مرئية مع عدد من القيادات الأفريقية.

وقالت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، في تغريدة لها بمناسبة اليوم الأفريقي "نعلم جميعاً انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفريقيا بدون سلام، ولا يمكن ان يكون هناك عدالة بدون وقف النزاع المسلح والمتطرف والعنف القائم على نوع الجنس، لن يكون هناك أمان حتى ننهي تدفق الأسلحة الغير قانونية التي يرتكب بها الجرائم، وتعوق التنمية".

We all know there can be no development in Africa without peace. No justice w/o stopping armed conflict, extremism, gender-based violence. No safety w/o ending the flow of illegal weapons that perpetrates crime, brings death &hinders development.#AfricaDay https://t.co/aYD0TmYPJy pic.twitter.com/qYMGuNq2xz — GhadaFathiWaly (@GhadaFathiWaly) May 25, 2020

وفي وقت سابق أكدت الدكتورة غادة والى، في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أن جرائم الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة " تعد جرائم الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي: ما يقرب من 7000 نوع في 180.000 مصادرة للحياة البرية من 150 دولة وإقليم على مدى 20 عامًا. مكافحة جرائم الحياة البرية تقاتل من أجل الطبيعة من أجل كوكبنا ومستقبلنا".

كما شاركت والى، مجموعة من الصور لتجهيزات افتتاح المتحف المصري الكبير في اليوم العالمي للمتاحف، وغردت غادة والي عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "المتاحف تفتح عقولها وقلوبها للإلهام والأمل- وفي هذه الأوقات العصيبة تذكرنا بمدى ما تغلبت عليه الإنسانية وتحققت. في يوم المتحف الدولي".

وتمنت الدكتورة غادة والى، في هذه المناسبة الدولية افتتاح المتحف المصري الكبير، وقالت: "أتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2021: العالم في أوروبا وأفريقيا يتساءل مع 1000 قطعة أثرية من مصر القديمة".