غادة والى تحتفى باليوم الأفريقي: لا عدل ولا تنمية بدون وقف النزاع المسلح

حرصت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على الاحتفاء باليوم الأفريقي 2020، الذي يصادف اليوم، بمكالمة هاتفيه مرئية مع عدد من القيادات الأفريقية.

وقالت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، في تغريدة لها بمناسبة اليوم الأفريقي "نعلم جميعاً انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفريقيا بدون سلام، ولا يمكن ان يكون هناك عدالة بدون وقف النزاع المسلح والمتطرف والعنف القائم على نوع الجنس، لن يكون هناك أمان حتى ننهي تدفق الأسلحة الغير قانونية التي يرتكب بها الجرائم، وتعوق التنمية".

