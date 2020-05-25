عودة السياحة الداخلية لفنادق الغردقة وتطبيق الاشتراطات والضوابط.. صور وفيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور أحمد ناصر النمر، مدير الصحة العامة وسلامة الغذاء بأحد فنادق الغردقة، أن السياحة الداخلية عادة لبعض فنادق مدينة الغردقة، بالاشتراطات والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء بعد حصول تلك الفنادق على شهادة السلامة لها طبقا لتطبيقها للضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء، وقامت لجان من وزارة الصحة والسياحة بالتأكد من تلك التطبيقات داخل الفنادق.

كشف مدير الصحة العامة وسلامة الغذاء بأحد فنادق الغردقة، أنه بمجرد دخول النزيل من بوابة الفندق يتم تعقيمه، ثم كما يتم تعقيم ارضية الريسبشن بالفندق قبل دخول المجموعات السياحية مع وضع سجادة معقمه عليها كلور بالتركيز المعتمد من قبل وزارة الصحة، بهدف لتعقيم الاحذية للنزلاء فور دخولهم الفندق.

عقب دخول السياح للفندق يتم قياس درجة الحرارة لكل النزلاء ويتم تسجيلها للاطمئنان بعدم اصابة النزيل أو عدم ظهور اى اعراض من اعراض فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك أيضًا من ضمن الاشتراطات السلامة على حمامات السباحة لابد من وجود مسافات بين الشزلونجات الخاصة بحمامات السباحة، بمسافة 2 متر على الاقل، بهدف التباعد الاجتماعى، بجانب إرشادات لإخطار النزلاء بالضوابط والاشتراطات بشكل عام.

كما أكد النمر للـ " اليوم السابع"، برفع معدلات الكلور فى حمامات السباحة لضمان تطهير المياه بصفة دورية مع الحفاظ على مستواه، كذلك يتم تطهير اماكن اللمس المتوقعة للنزلاء بشكل يومى مثل الشزلونجات وكذلك مناطق الخروج من حمامات السياحة وحول السلالم وغيرها وابواب الغرف، مؤكدا أن هناك جدول للتطهير صباحا ومساء وبعد كل استخدام.

وكشف مدير الصحة العامة سلامةً الغذاء بأحد فنادق الغردقة، أن فى الإذاعة الداخلية للفندق يتم بشكل دورى تذكرة النزلاء بالضوابط والاشتراطات وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على وجود المطهرات داخل الغرف ومع جميع العاملين داخل الفندق للرش منها مع كل استخدام واستخدامها فى اعمال للتطهير الدائمة.

كذلك من ضمن الإجراءات يتم متابعة النزلاء داخل الغرف بشكل دورى، بحيث التأكد من تعقيم الحقائب والغرف قبل الوصول للغرف والتأكد من عدم وجود أكثر من شخصين فى الغرفة، كذلك التباعد فى طاولات الطعام 2 متر بين كل طاولة والشزلونجات كذلك، مع قياس درجة حرارة النزلاء مرة أخرى داخل المطعم أثناء تناول الطعام مع وضع مطهرات على كل منضدة طعام.

كما اكد أن تم تخصيص مبنى خاص للحجر الصحى داخل الفندق بعيد عن الغرف التى يقيم بها النزلاء، تحسبا لظهور حالات مصابة لكورونا بين النزلاء مع توفير طبيب دائم داخل الفندق ويقوم للذهاب لأى غرفة تطلبه للكشف عليها وفحصها.

وصول النزلاء لفنادق الغردقة

وصول النزلاء لفنادق الغردقة

وصول النزلاء لفنادق الغردقة

وصول النزلاء لفنادق الغردقة

وصول النزلاء لفنادق الغردقة