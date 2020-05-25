ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج، برئاسة محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين حملة تموينية على محلات الجزارة، أسفرت عن ضبط 390 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركزى البلينا والمراغة، تحت إشراف محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة وتم التحفظ على المضبوطات وتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وفى وقت سابق، نفذت مديرية التموين بسوهاج تحت اشراف محمد ابراهيم مدير مديرية التموين حملة على الاسواق بمركمز المحافظة حيث تم تحرير 4 محاضر سلع مجهولة المصدر.

وتم تحرير جنحة رقم 1806 قسم ثانى سوهاج ضد"م.م" حيث تم ضبط عدد من المكملات الغذائية مجهولة المصدر ، كما تم ضبط الجنحة رقم 1639جنح قسم اول حيث تم 31 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر ، كما تم ضبط سلع مجهولة الكصدر ضد "م.ك" فى الجنحة رقم 3810 ، كما تم ضبط صاحب هايبر لحيازته سلع منهية الصلاحية وغير مدون عليها اى بيانات فى الجنحة رقم 2084 .

كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمركز جرجا وتم تحرير محضر بالواقعة فى الجنحة رقم 1979 ، وضبط "ز.أ" بمركز المراغة لاستيلائها على كمية من الدقيق فى الجنحة رقم 4047 وتم احالة المخالفين الى النيابات المختصة للتحيق