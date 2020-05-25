ضبط المتهمين بتزوير وحيازة نقود مزورة بمدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بتزوير وحيازة نقود مزورة بمدينة الشيخ زايد وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط تاجر أحذية، وتاجر فاكهة – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة تاجر الأحذية، وبحوزتهما 250 ورقة مالية فئة الـ100جنيه مقلدة - ورقة مالية فئة الـ200جنيه مقلدة. بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليها من نقاش – مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، تم ضبطه، وبمواجهته قرر أنه وسيط لهما وتحصل على المضبوطات من محاسب بمصنع – مقيم بمدينة السلام بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده، مقابل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المحاسب، حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 300 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة - عدد 10 ورقات مالية فئة الـ100جنيه مقلدة. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وقيامه بطباعة وتقليد تلك العملات بإستخدام جهاز لاب توب و 2 طابعة ألوان، وتم بإرشاده ضبطهم، وكذا ضبط (عدد 100ورقة مالية فئة الـ50جنيه مقلدة بإجمالى 5000 جنيه - عدد 25 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة بإجمالى 2500 دولار - عدد 100ورقة مالية فئة الـ100دولار مطبوعة وجه واحد - الأدوات والخامات المستخدمة فى عملية تقليد الأوراق المالية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.