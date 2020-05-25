صور.. إخماد حريق بـ3 أكشاك فى ميدان رمسيس دون إصابات

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة اليوم بلاغا عن نشوب حريق بثلاثة أكشاك لبيع المواد الغذائية بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس نتيجة ماس كهربائي، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أوخسائر في الأرواح، كما تقوم أجهزة محافظة القاهرة برفع ناتج الحريق وتنظيف ما سببه بالميدان.

كانت تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا عن نشوب حريق محدود بالدور العاشر بمستشفى الهلال بسبب العازل الحراري الخاص بالتكييف المركزي للمستشفى، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو تأثير على المبنى.

وفى سياق أخر أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين مشيرًا إلى توافر أرصدة كافة من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية إحتياجات المواطنين .

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بمتابعة الاسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .